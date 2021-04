Tunisie : Le ministère des Affaires religieuses autorise l’accomplissement de Salat Tarawih sous conditions

Le ministère des Affaires religieuses décide ce lundi 12 avril, d’autoriser la Salat de Tarawih, prière du soir emblématique du mois de Ramadan, tout en en écourtant la durée. « Les prières d’al-Isha et de Tarawih ne devront pas dépasser les 30 minutes, » annonce-t-il, répondant à une question qui s’est fait pressante au cours de ces derniers jours.

Dans un communiqué rendu public en ce début d’après-midi, au terme d’une séance de travail tenue aujourd’hui à son siège, en présence de médecins et de théologiens, de ses cadres, de représentants d’associations et de syndicats, le ministère annonce que la prière d’el-Isha doit être accomplie immédiatement après l’appel à la prière.

Le même département appelle à la nécessité d’opter pour les moyens de protection individuels (port du masque, distanciation, et un tapis de prière spécifique à chaque fidèle).

Il appelle à aérer les lieux de culte avant et pendant la prière, à œuvrer à l’accomplissement de la prière dans les espaces ouverts, chaque fois que c’est possible, et à éviter de se faire accompagner par les enfants à la mosquée.

Le ministère réitère son appel aux personnes âgées ou aux personnes présentant des symptômes similaires à ceux du Covid-19, à ne pas se rendre à la mosquée.

Le MAR dit compter sur la conscience des citoyens pour respecter et appliquer les mesures de prévention, de manière à permettre aux lieux de culte d’assurer leur message spirituel et de recueillement, et d’en empêcher la fermeture dans le cas où des dépassements sont relevés.

Le ministère appelle, par ailleurs, à s’en tenir aux décisions des commissions régionales, chargées du suivi de la situation épidémiologique.

