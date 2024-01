Tunisie : Le ministère des Affaires sociales et la FAO signent une convention en vue d’améliorer la couverture auprès des agriculteurs

Le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi, et le chargé d’affaires de l’organisation de l’alimentation et de l’agriculture (FAO), Mohamed Imrani, ont procédé ce lundi 29 janvier, à la signature d’une convention entre le gouvernement tunisien et l’organisation des Nations-Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), autour de la consolidation des politiques d’intervention entre les différentes politiques sectorielles en vue d’améliorer les taux de couverture sociale au profit des employés du secteur agricole en Tunisie.

Cette convention vise à renforcer et à développer les champs de coordination entre les différents secteurs en vue d’améliorer les taux de couverture sociale auprès des employés de ce secteur, d’approfondir la connaissance auprès des organismes concernés autour des points de jonction entre les différents programmes et politiques sectorielles, et d’en tenir compte de la complémentarité en vue de mettre en exécution des programmes efficaces, outre la mise à profit de toutes les initiatives sérieuses en vue de parvenir à des solutions pratiques à même de garantir la pérennité des petits agriculteurs, particulièrement, les travailleurs de la pêche et des forêts.

Zahi a mis l’accent sur l’importance du rôle des petits agriculteurs et travailleurs du secteur agricole dans la dynamique économique du pays, et leur capacité à réaliser la sécurité alimentaire, si les conditions appropriées sont réunies.

Des programmes d’intervention sociale seront mis en oeuvre dans le cadre cette convention, visant une catégorie des travailleurs agricoles en vue d’améliorer les taux de couverture sociale, et ce via la mise en place d’un plan d’action conjoint pour l’amélioration des taux de couverture sociale à leur profit, tenant compte des dispositions conjointes ente les différents secteurs concernés, et ce dans des domaines territoriaux, de manière à cibler les travailleurs agricoles, soit les affiliés des régimes de couverture sociale ou autres parmi les catégories vulnérables, lesquelles souffrent de la difficulté d’accès au régime de sécurité sociale.

Gnetnews