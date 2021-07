Tunisie : Le ministre de la SantÃ©, Faouzi Mehdi, dÃ©mis de ses fonctions

Tunisie : Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, démis de ses fonctions

Le ministre de Santé, Faouzi Mehdi, a été démis de ses fonctions, ce mardi 20 juillet.

Dans un communiqué rendu public ce soir, la présidence du gouvernement annonce que le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a décidé de mettre fin aux fonctions du ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, et d’accorder l’intérim à la tête de ce ministère à Mohamed Trabelsi, ministère des Affaires sociales.

Ce limogeage intervient suite au chaos constaté ce premier jour de l’Aïd, dans les centres de vaccination, à l’occasion des journées portes ouvertes, annoncées la veille par le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse . Destinées à administrer le vaccin anti-Covid aux Tunisiens de plus de 18 ans, ces journées ont connu une grande affluence, et une bousculade manifestement sous-évaluée par les autorités, ce qui a créé un sentiment de mécontentement et de colère chez les citoyens.

Un froid caractérisait les rapports entre Méchihci et Mehdi, que l’on dit être proche du président de la république.

Gnetnews