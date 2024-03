Tunisie : Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec le président de l’association des jeunes avocats

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, a reçu hier, mercredi 27 Mars, au siège du ministère, le président de l’association tunisienne des jeunes avocats, Me Tarek Harakati.

La rencontre était une occasion de s’arrêter à la réalité des relations solides entre le ministère de l’Intérieur et l’association des jeunes avocats, et la consolidation de la coopération et de la complémentarité entre avocats et sécuritaires, tous corps confondus, d’autant que les deux parties ont, en partage, un champ d’activité commun, visant à être au service du citoyen, en s’en tenant à une meilleure application de la loi, rapporte, en substance, le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, question de l’important rôle de l’avocat en matière de développement des législations et des lois, du fait de sa pratique, de ses rapports quotidiens et de sa proximité des préoccupations des citoyens.

Les deux parties ont salué le travail des avocats et des sécuritaires, pour les efforts considérables consentis en vue de préserver la suprématie de la loi, et faire valoir les droits du citoyen.

Il a été convenu de faciliter, davantage, le travail des avocats pendant leur présence auprès des unités chargées des enquêtes, conformément à la loi n’o 05 de l’année 2016, du 16 février 2016, amendant et complétant certains dispositions du code des procédures pénales.

