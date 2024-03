Tunisie : Le ministre du Tourisme prône la création de sociétés communautaires dans le secteur de l’artisanat

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a présidé hier, lundi 25 Mars, une séance de travail consacrée au suivi de la mise en œuvre des programmes et projets de promotion de l’artisanat.

Un aperçu a été présenté sur les différents programmes que l’Office national de l’Artisanat s’attèle à mettre en œuvre pendant cette période, et les principales priorités de la prochaine période, notamment en lien avec la mise à disposition des matières premières, la formation, et l’apprentissage professionnel pour la promotion du secteur de l’artisanat dans l’ensemble des gouvernorats, et l’appui des artisans, notamment des jeunes. Le but est d’en améliorer le rendement et de pérenniser les différents métiers dans ce domaine.

Le ministre a appelé à encourager, davantage, la formation professionnelle et l’apprentissage dans le secteur de l’artisanat, en œuvrant à initier des programmes de formation permanents et durables, à travers des partenariats avec les ministères et organismes concernés.

Comme il a affirmé la nécessité de consolider les programmes de digitalisation pour préserver les métiers de l’artisanat, dans la mesure où ils reflètent une partie de l’identité tunisienne, afin d’en éviter la disparition de certains, et de renforcer les opportunités du travail indépendant dans ce secteur.

Belhassine a, par ailleurs, appelé à appuyer l’investissement et à encourager la création des sociétés communautaires, en coordination avec les parties concernées.

Gnetnews