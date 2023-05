Tunisie : Le ministre du Transport appelle à imposer la droiture et la discipline pour préserver l’aéroport de Tunis-Carthage

« L’aéroport de Tunis-Carthage est un espace de transit, doté de souveraineté et portant l’étendard national, outre la symbolique historique qu’il revêt, ce qui appelle à prendre les mesures requises contre celui qui aura failli à son devoir, ou qui aura été responsable de laxisme pour y préserver la bonne marche du travail », a déclaré le ministre du Transport, Rabie Majidi.

Suite à une visite inopinée effectuée hier, mercredi, à l’aéroport de Tunis-Carthage et à l’aérogare des pèlerins n’o 2, Majidi a tenu une séance de travail, où « il a donné des instructions strictes en vue de combler les insuffisances, qui sont de nature à porter préjudice à ce service public, lequel représente l’une des destinations du pays. », indique un communiqué du ministère du Transport.

Le ministre a appelé « à activer les mécanismes susceptibles d’imposer la droiture et la discipline, et d’instaurer la culture de préservation des équipements de travail, et de la propreté des espaces relevant de l’aéroport de Tunis-Carthage, avec une interaction immédiate pour traiter les problèmes, et en éviter l’accumulation, notamment pour ce qui est des aspects sanitaires, environnementaux, et de sécurité ».

Il a appelé « à mettre en place des programmes urgents de sensibilisation, ce qui se répercute, positivement, sur la qualité des prestations rendues, aux différentes catégories de clients et aux pèlerins… »

Gnetnews