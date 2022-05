Tunisie : Shérine Abu Akleh, « martyre de la parole libre »

Le mouvement « Tunisiens pour la démocratie », condamne l’assassinat de la journaliste palestinienne, Sherine Abu Akleh, à l’occasion de l’accomplissement de son devoir dans la couverture des incursions des forces d’occupation dans le camp de Jénine.

Le mouvement rend hommage, ce mercredi 11 Mai, dans un communiqué, à « la martyre de la parole libre », louant son « courage » et sa « persévérance », à « rapporter la vérité et à mettre à nu les crimes de l’occupation ».

« Tunisiens pour la démocratie » condamne, par ailleurs, « les meurtres prémédités perpétrés par les forces d’occupation israélienne, ayant atteint 58 assassinats depuis le début de l’année ».

Le collectif salue le peuple palestinien, et valorise « ses sacrifices couronnées par 100 mille martyrs, et un million de détenus depuis le début de sa résistance contre l’occupation, et sa lutte contre ses crimes barbares. »

Le mouvement dénonce la politique des deux poids, deux mesures, envers les violations en Ukraine, et les crimes visant les civils palestiniens.

La brave journaliste a été tuée ce mercredi matin pendant l’accomplissement de son travail, et conduite, dans la foulée, vers sa dernière demeure ; sa disparition a suscité un profond émoi en Palestine et dans le monde arabo-musulman.

Al-Jazeera a condamné le meurtre horrible de sa correspondante dans les territoires occupés, et à promis des poursuites contre les coupables.

Gnetnews