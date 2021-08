Tunisie : Le mufti fixe le seuil de la Zakat Ã  13 818 dinars

Tunisie : Le mufti fixe le seuil de la Zakat à 13 818 dinars

Le mufti de la république annonce ce lundi 09 août que le Nissab de la Zakat (le seuil à partir duquel l’aumône légale est obligatoire), au titre du nouvel an de l’hégire 1443 est de Treize mille dinars et huit cents dix-huit dinars (13 818 dt).

Une proportion de 2,5 % devra être donnée sur toute épargne ayant atteint ce seuil ou plus, après qu’une année se soit écoulée.

La Zakat devra être donnée aux pauvres et démunis ; son but est de raffermir l’entraide et la solidarité au sein de la société et de ne laisser personne dans le besoin.

Gnetnews