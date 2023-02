Tunisie : « Le naufrage de l’embarcation de Zarzis est prémédité, les commanditaires devront comparaitre devant la justice » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a révélé des éléments de preuve et certaines vérités dans l’affaire du naufrage de l’embarcation de l’émigration clandestine de Zarzis.

Intervenu, hier mardi, devant les hauts cadres de la garde nationale, lors de sa visite à la caserne d’el-Aouina, le chef de l’Etat a indiqué que « plusieurs pièces à conviction sont réunies, pouvant s’élever au niveau de preuves, selon lesquelles, l’opération de noyade et d’assassinat était préméditée, et ce sont des pauvres et déshérités qui en ont été victimes ».

Saïed a appelé à juger les commanditaires de cette opération, ceux qui ont été « à l’origine de la noyade et de la disparition » des migrants.

Il s’en est pris à « ceux qui sont venus pleurnicher ». « Vous savez comment ils sont venus pour toucher, au moins 200 mille dinars et j’ai un document qui le prouve, outre d’autres sommes déboursées pour les pleurnicheries, en vue d’attiser la situation et d’exhumer les cadavres ».

« Il y a une différence entre celui qui pleure un proche qu’on a fait noyer, et celui qui pleurniche pour percevoir de l’argent, qu’il dépense dans les hôtels 5 étoiles et les restaurants de luxe », a-t-il souligné.

Kaïs Saïed a appelé à ce que « les vrais criminels comparaissent devant la justice, les procédures ne peuvent se prolonger plus que cela ».

Le chef de l’Etat a réitéré que « le peuple voulait assainir le pays de celui qui a commis des crimes, vidé les caisses de l’Etat, et comploté contre l’Etat à l’intérieur et à l’extérieur ».

« Le pays n’est pas une ferme et on ne va pas le laisser à ces traitres et agents. Il faudrait qu’on assume notre responsabilité dans cette affaire et d’autres affaires que j’examinerai avec vous, mais non sous les feux des projecteurs », a-t-il conclu.

Gnetnews