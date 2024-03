Tunisie : Le nouveau Directeur Général de l’INS, installé dans ses nouvelles fonctions

Bouzid Nsiri a été installé dans ses nouvelles fonctions, en tant que nouveau Directeur Général de l’Institut national de la Statistique, (INS), en remplacement de Adnan Lassouad.

Cette cérémonie a été présidée par le chef de cabinet du ministère, Fethi Ben Mimoun, en présence de la présidente du Conseil national de la Statistique, Lamia Zribi, et nombre de cadres du ministère et de l’Institut, indique ce mardi le ministère de l’Economie et de la Planification dans un communiqué.

Gnetnews