Tunisie : Le nouveau gouvernement sera annoncé dans les tous prochains jours (Kaïs Saïed)

Le président Kaïs Saïed a déclaré hier que la nouvelle composition gouvernementale allait être annoncée dans les tous prochains jours.

Recevant hier après-midi, jeudi 19 Août 2021 à Carthage, Mohamed Trabelsi et Sihem Boughdiri Namissa, respectivement, ministre des Affaires sociales, et chargée du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, le chef de l’Etat a réitéré, dans une vidéo, « avoir pris les dispositions exceptionnelles le 25 juillet dans le cadre de la constitution pour préserver l’Etat tunisien ».

Il s’en est pris à ceux qui parlent de putsch : « Comment peut-on parler de coup d’Etat sur la base de la constitution, et de l’article 80 ? » s’est-il interrogé, évoquant un péril qui menaçait l’Etat. « Qu’est-ce qui est le plus important, l’absence de l’État ou l’absence du gouvernement pendant une courte période afin que les choses rentrent dans l’ordre, comme le souhaite le peuple tunisien », s’est-il encore demandé, rassurant sur la continuité de l’Etat, et de ses services publics…

Réagissant à ceux qui parlent de feuilles de routes, le président de la république a pointé « des concepts qui nous viennent de l’étranger, que certains répètent sans en savoir la signification… »

« Celui qui parle de cartes qu’il aille voir les livres de géographie, la seule route que j’emprunterais, avec la même détermination et la même constance, est celle tracée par le peuple… « , a-t-il asséné.

Saïed a critiqué « les gens qui ne peuvent vivre que dans les marécages », selon lesquels les décisions seraient prises selon les équilibres en place : « je prends les décisions selon mes convictions sur la base de la satisfaction des revendications du peuple tunisien ; personne ne s’y immisce car je n’accepte d’être l’otage de quiconque, celui qui cherche à m’induire en erreur se fait des illusions », a-t-il affirmé.

Ce faisant, le chef de l’Etat a exhorté les autorités compétences à accélérer les procédures de versement des aides sociales exceptionnelles financées par la BIRD, aux familles et catégories démunies et à revenus limités, et celles qui sont touchées par les retombées de la pandémie du Coronavirus, notamment à l’approche de la rentrée scolaire et universitaire, rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat s’est enquis des résultats de la campagne nationale de vaccination en milieu professionnel, appelant à viser les grandes zones industrielles.

Il a par ailleurs écouté un exposé de la chargée du ministère de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’investissement sur les grands équilibres financiers, et l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi de finances complémentaire (PLFC).

