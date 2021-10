Tunisie : Le parquet de Sousse émet deux mandats de dépôt contre Mehdi Ben Gharbia et le gérant de sa société

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Sousse 1 a émis, mercredi soir, deux mandats de dépôt contre l’homme d’affaires, l’ancien ministre et le député suspendu, Mehdi Ben Gharbia, ainsi que contre le gérant d’une société lui appartenant, pour une affaire de « malversation administrative et financière », au sein de deux sociétés de fret et de conseils, propriétés de Ben Gharbia, selon le premier substitut du procureur de la république audit tribunal, et son porte-parole.

Dans une déclaration à la TAP, Youssefi a indiqué que le parquet avait diligenté une enquête au sujet de Mehdi Ben Ghariba et 12 personnes, dont les directeurs financier et administratif, pour avoir été au fait de soupçons de malversation dans les entreprises précitées.

Le parquet a adressé à l’ensemble de suspects des accusations, pour « falsification », « faux et usage de faux », outre la réalisation d’opérations commerciales à travers des « moyens détournés et illégaux ».

Il a adressé à Mehdi ben Gharbia « une accusation de blanchiment d’argent, et le fait de tirer profit de sa fonction et son activité professionnelle et sociale ».

Les autres suspects ont été accusés de « crimes de blanchiment d’argent », étant des gérants d’entités morales ou leurs représentants, agents ou commissaires aux comptes.

Gnetnews