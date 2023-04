Tunisie : Le parquet ordonne des poursuites pénales pour « diffusion d’informations erronées à même d’attenter à l’ordre public »

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a ordonné hier, lundi 04 avril, à engager des poursuites pénales contre les personnes et les pages qui se tiennent derrière la diffusion d’informations erronées, qui sont de nature à attenter à l’ordre public, et à prendre toutes les mesures à leur encontre.

Le bureau d’information et de communication a précisé, dans un communiqué relayé par la TAP, que « cette disposition a été prise suite aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, qui sont de nature à attenter à l’ordre public et à la stabilité du pays, à provoquer la discorde et à susciter le chaos et les troubles ».

Le communiqué ajoute que l’ordre a été donnée d’entreprendre des enquêtes pénales, contre toutes les parties et les personnes, qui se tiennent derrière de tels agissements soit en Tunisie ou à l’extérieur, et à poursuive tous ceux qui seront révélés par les investigations.

Le président de la république, Kaïs Saïed, avait déclaré hier, lundi, que l’atteinte à la paix civile est inacceptable.

Il a considéré les propos tenus par certains, ayant évoqué son absence lors de la dernière période où il n’a pas entrepris d’activités officielles depuis le 22 Mars, et appelant l’armée à prendre le pouvoir, « d’appel au coup d’Etat, qui ne peut passer inaperçu ».

