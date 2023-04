Tunisie : Saïed réagit à la polémique sur son absence, « ce n’est ni une vacance, ni un empêchement provisoire »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a affirmé hier, soir, lundi que « ceux qui évoquent l’état de vacance suscitent le dégoût et le mépris ».

Recevant la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à Carthage dans « une rencontre directe », Saïed a souligné en préambule, que « les appels étaient continus, et la coordination entre les institutions de l’Etat était constante », en allusion aux quelques jours où il était absent.

« Ils parlent de vacance car leur but est la vacance. Ils ne font pas la différence entre l’état de vacance et celui d’empêchement provisoire, ce n’est ni l’un, ni l’autre », a-t-il souligné dans une vidéo, martelant qu’on ne peut répondre à ces allégations que par « le dédain et la révulsion ».

« Ils ont diagnostiqué le mal, ont prescrit l’ordonnance et ont présenté les chiffres et les analyses (…) ils parlent d’infarctus, ils ont même évoqué un certificat de décès », s’est-il élevé, accusant ses détracteurs « de manquer de rationalité, d’avoir une vacuité dans leur tête et de n’avoir d’obsession que pour le pouvoir ».

Saïed a accusé ces personnes sans les nommer, « d’essayer de créer des crises ; la crise derrière la crise ».

« Ils disent que l’armée devra prendre le pouvoir, c’est un appel à un coup d’Etat qui ne devra pas passer inaperçu », a-t-il considéré.

« L’atteinte à la paix civile en Tunisie est inacceptable, tout autant que l’appel au coup d’Etat et les menaces envers certains ministres », a-t-il ajouté.

Il a évoqué Bourguiba qui « le 07 novembre 1969 a crée le poste de Premier ministre par décret, et a nommé Béhi Ladghem à ce poste, et est parti, il est rentré six mois après, en juin 1970 ».

Le chef de file du front de salut national, Ahmed Néjib Chebbi, avait appelé le gouvernement à présenter des éclaircissements sur l’état de santé du président de la république, évoquant les dispositions à prévoir en cas de vacance provisoire ou permanente.

Gnetnews