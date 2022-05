Tunisie : Le parquet ouvre une enquÃªte et mÃ¨ne les rÃ©quisitions techniques nÃ©cessaires sur les enregistrements audio imputÃ©s Ã  Nadia Akacha

Tunisie : Le parquet ouvre une enquête et mène les réquisitions techniques nécessaires sur les enregistrements audio imputés à Nadia Akacha

Le parquet du tribunal de première instance de Tunis a ordonné à l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes et le crime attentatoire à la sécurité du territoire national, d’effecteur les recherches et les réquisitions techniques nécessaires, au sujet du contenu des enregistrements audio relayés à travers les réseaux sociaux, dont la teneur est imputée à l’ancienne directrice du cabinet présidentiel, Nadia Akacha.

Le bureau d’information du tribunal de première instance de Tunis indique, ce mercredi 04 Mai, dans un communiqué relayé par la TAP, que le parquet près dudit tribunal a pris cette décision du fait de la teneur des fuites en question, et des réactions directes et indirectes qui en ont découlé, et en vue de s’assurer de leur véracité, circonstances et teneurs, et arranger les suites légales là-dessus.

Le parquet a pris connaissance du contenu de ces enregistrements audio à la date d’aujourd’hui, et les recherches sont encore en cours, ajoute le même bureau.

Des pages sur les réseaux sociaux ont relayé, vers la fin du mois écoulé, des enregistrements audios imputés à Nadia Akacha, comportant une atteinte au président de la république, Kaïs Saïed.

Suite à quoi, Nadia Akacha a publié un post sur facebook, le 29 avril dernier, où elle écrit : « après la campagne de diffamation et d’atteinte à l’honneur, on passe au montage des voix ».

Un décret est paru le 25 janvier 2022 au Journal officiel n’o 50, du 24 janvier 2022, mettant fin aux fonctions de Nadia Akacha, en tant que directrice du cabinet présidentiel. Cette dernière avait annoncé, un jour avant, sa démission, dans un post sur sa page officielle facebook.

Gnetnews