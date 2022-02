Tunisie : Le parti des travailleurs dénonce le décret-loi n’o 11, « une atteinte au principe de séparation des pouvoirs »

Le parti des travailleurs dénonce la parution du décret-loi n’o 11 du 13 février 2022, le considérant comme « un maillon avancé en matière de consécration du despotisme et d’atteinte au principe de séparation des pouvoirs, et une mainmise sur la justice, en vue l’utiliser dans le projet d’emprise sur l’Etat, et la société, ainsi que dans la confiscation de la liberté ».

Le PT considère ce décret-loi, notamment pour ce qui est de la criminalisation du droit syndical et de toutes les activités collectives organisées, comme « une preuve catégorique de la substance fasciste du projet de Kaïs Saïed, comme il s’agit d’une atteinte à l’un des articles du chapitre 2, dont Kaïs Saïed a prétendu le maintien ».

Le parti des travailleurs considère que « la réforme de la justice et la lutte contre toutes les formes de corruption en son sein, ne se font pas, par la mainmise du pouvoir exécutif, mais par la consécration de son indépendance, et en la dotant de toutes les conditions matérielles, morales et juridiques, et en anticipant toutes les formes d’instrumentalisation et de manipulation pratiquées par des parties politiques et économiques, s’agissant des grands dossiers liés au terrorisme, aux assassinats politiques, à l’enrôlement et à l’appareil secret ».

Le parti s’adresse à toutes les forces démocratiques, affirmant « la nécessité d’adhérer à la bataille d’indépendance de la magistrature, des griffes du mouvement Ennahdha et de Kaïs Saïed, et toutes les parties influentes apparentes et cachées ».

« Toute légèreté dans la conscience des sérieux dangers menaçant la justice, aura un coût élevé, au détriment de la patrie, du citoyen, de la liberté et de la justice », avertit-il

Gnetnews