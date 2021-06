Tunisie : Le point sur lâ€™Ã©pidÃ©mie Ã  travers les 24 gouvernorats, 1622 nouveaux cas et 37 dÃ©cÃ¨s supplÃ©mentaires dans le Grand -Tunis

Tunisie : Le point sur l’épidémie à travers les 24 gouvernorats, 1622 nouveaux cas et 37 décès supplémentaires dans le Grand -Tunis

L’épidémie continue à sévir gravement en Tunisie, et rien ne semble l’arrêter. La liste des clusters va en se prolongeant d’un jour à l’autre. Une région, classée à faible incidence aujourd’hui, pourrait basculer le lendemain dans la catégorie des zones rouges, à plus forte incidence. Et pour cause, les nouvelles souches qui font leur apparition dans nos contrées allient la forte contagiosité, à la férocité. A l’évocation du variant brésilien dit Gamma, ou de celui indien dit Delta, on ne peut s’empêcher de voir défiler ces images dramatiques qu’on a vu au Brésil et en Inde…d’autant que la Tunisie a déjà payé un lourd tribut au variant britannique, principale source de la flambée pandémique survenue dès le printemps dernier.

Au cours des dernières 24 heures, de nombreuses régions du pays ont enregistré un nombre record de contaminations et de décès.

Le Grand-Tunis a recensé à la date du 23 juin 1622 nouveaux cas infectés au virus, et 37 décès répartis à raison de 770 nouvelles contaminations et 09 décès à Tunis ; 304 contaminations et 06 décès à Ben Arous ; 286 contaminations et 03 décès à l’Ariana ; et 262 contaminations et 19 décès à la Manouba.

La situation dans les quatre gouvernorats à forte incidence est la suivante : Kairouan a enregistré 342 cas, soit un taux de positivité de 51 %, et 11 décès ; Siliana 94 nouveaux cas, soit un taux de positivité de 56,3 % et 0 décès ; Zaghouan : 116 cas, taux de positivité de 48,3 % et 5 décès, et Béjà 185 cas, avec un taux d’analyse positives de 46,8 % et un décès.

Le taux de positivité le plus élevé (78,5 %) a été enregistré à Bizerte, soit 142 cas positifs sur un total de 181 analyses. 04 nouveaux décès sont à déplorer dans ce gouvernorat du Nord du pays.

La proportion des analyses positives est assez élevée à Nabeul (37,7 %), Jendouba (37,6%), le Kef (45,8%), Sousse (49 %), Monastir (40,3 %), Mehdia (36,8%), Kasserine (35,9 %), Tataouine (61,9 %), Gafsa (31,4%), Sidi Bouzid (25,3 %), et Sfax (20,1 %).

La situation est moins tendue dans d’autres gouvernorats, où l’incidence du virus est relativement moins importante et le taux de positivité est inférieur à 20% : Tozeur (19,8 %), Kébili (14,8 %), Gabès (14,8 %), et Médenine (8 %).

Gnetnews