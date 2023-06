Tunisie : Le premier vol des pèlerins vers les lieux saints décollera demain vendredi 09 Juin

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, s’est rendu, ce jeudi 08 juin, à l’aérogare des pèlerins, où il pris connaissance des derniers préparatifs en vue d’assurer la saison du pèlerinage de 2023.

Le premier vol vers lieux saints à partir de l’aéroport de Tunis-Carthage décollera demain, vendredi 09 juin 2023.

Le ministre du Transport a arpenté l’aérogare et les espaces extérieurs environnant, appelant à la mobilisation des efforts, en vue d’assurer les moyens logistiques nécessaires, et les meilleures conditions en termes d’accueil, d’enregistrement et de renseignement.

Il a, par ailleurs, exhorté a assurer une prise en charge spéciale de nos ainés, afin qu’ils partent vers l’accomplissement des rites du Hajj dans les meilleures conditions.

Majidi s’est rendu, également, à l’aérogare principale de l’aéroport pour vérifier la mise en application des recommandations issues de sa visite inopinée du 24 Mai 2023.

Gnetnews