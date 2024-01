Tunisie : Le président de la république a reçu l’ambassadrice du Nigeria qui lui a fait ses adieux à l’occasion de la fin de sa mission

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu, vendredi dernier, l’ambassadrice du Nigeria à Tunis, Asari Edem ALLOTEY, à l’occasion de la fin de sa mission dans notre pays.

Le chef de l’Etat s’est dit soulagé du niveau de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Nigeria, appelant à intensifier les efforts communs en vue de donner un plus fort élan à ces liens et à les diversifier.

L’ambassadrice nigériane a, pour sa part, exprimé ses remerciements et gratitude aux autorités tunisiennes, pour le soutien et la sollicitude dont elle a fait l’objet pendant son séjour en Tunisie, exprimant la détermination de son pays à poursuivre la consolidation de ses relations avec le nôtre, notamment dans les domaines économiques et commerciaux.

