Tunisie : Le prÃ©sident de la rÃ©publique Ã©met le dÃ©cret convoquant les Ã©lecteurs au second tour des lÃ©gislatives

Tunisie : Le président de la république émet le décret convoquant les électeurs au second tour des législatives

Le président de la république, Kaïs Saïed, a émis le Décret n° 2023-7 du 15 janvier 2023, relatif à la convocation des électeurs pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Les électeurs sont convoqués le dimanche 29 janvier 2023 pour le second tour de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple dans les circonscriptions électorales concernées, et ce, à partir de huit heures du matin jusqu’à six heures du soir, stipule l’article premier de ce texte, paru au Journal officiel, dans son édition d’hier soir, lundi 16 janvier.

L’Instance supérieure indépendante pour les élections peut adopter des horaires exceptionnels pour certains centres de vote, compte tenu de la spécificité de certaines circonscriptions électorales, ajoute-t-il.



L’ISIE avait annoncé, dimanche, les résultats définitifs du premier tour des législatives, et annoncé la tenue du second tour le dimanche 29 janvier, dans 131 circonscriptions, avec 262 candidats en lice.

Gnetnews