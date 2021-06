Tunisie : Le président Kaïs Saïed, les 3 et 4 juin à Bruxelles

Le président de la République, Kaïs Saïed, effectue les 3 et 4 juin 2021, une visite à Bruxelles, pour participer aux travaux du 2ème sommet Tunisie – Union européenne, annonce en ce début d’après-midi la présidence dans un communiqué.

Le chef de l’Etat rencontrera, dans la capitale belge, le président du Conseil européen, Charles Michel, la présidente de la commission européenne, Ursula Von der Leyen, et le président du parlement européen, David Maria Sassoli.

Une rencontre avec le roi Philippe de Belgique est également prévue lors de cette visite.

Le chef de l’Etat s’entretiendra, par ailleurs, avec le président de la banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, sur les activités de la banque en Tunisie, et le financement des projets dans des secteurs vitaux, à l’instar de l’infrastructure, de l’éducation et de la santé.

Il présidera, par ailleurs, l’installation du groupe d’amitié avec la Tunisie au parlement européen, qui regroupe des députés européens représentant les différents groupes parlementaires.

« Cette visite s’inscrit dans le cadre de la consécration des relations historique entre la Tunisie et l’Union européenne, son premier partenaire économique ». Elle vise à consolider les acquis de l’expérience démocratique en Tunisie, et à relancer l’économie à travers l’impulsion de la coopération dans différents domaines, notamment l’emploi, la recherche scientifique et technologique, l’économie verte et les énergies renouvelables, selon la même source.

