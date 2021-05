Tunisie : Le programme de sauvetage économique et social a été bien accueilli à Washington (Koôli)

La délégation tunisienne a achevé ses rencontres avec les représentants des institutions financières de Washington, autour de nouveaux programmes de coopération, lors de cette visite aux Etats-Unis, entamée le lundi 03 Mai.

Après différents entretiens avec les représentants et experts du FMI, la partie tunisienne a rencontré le président du groupe de la banque mondiale, David Malpass.

Dans une déclaration au JT d’el-Wataniya, le ministre de l’Economie, des Finances et de l’appui à l’Investissement, Ali Koôli, a affirmé que la délégation tunisienne a présenté aux bailleurs de fonds le programme de sauvetage économique et social du gouvernement, et les réformes qu’ils compte mettre en œuvre jusqu’en 2024.

« Nos propositions ont été bien accueillies et ils nous ont promis de se tenir aux côtés de la Tunisie dans l’avenir, comme ils l’ont été dans le passé », a-t-il souligné.

Le ministre s’est fait l’écho des observations des représentants de ces institutions qui, tout en constatant l’important dialogue ayant présidé à l’élaboration de ces propositions, « ont préféré qu’il y ait en Tunisie un discours clair, des orientations claires, et des réalisations réelles ».

Plusieurs programmes ont été convenus lors de cette visite, dont certains détails sont en train d’être examinés pour donner lieu à la signature de protocoles.

Le programme de réformes du gouvernement prévoit notamment la révision du système de compensation en le dirigeant vers ceux qui le méritent, la réforme des entreprises publiques, la maîtrise de la masse salariale dans la fonction publique, la mise en œuvre de réformes fiscales, l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, etc.

Gnetnews