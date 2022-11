Tunisie : La masse salariale représente 15,1 % du PIB et 43 % du budget de l’Etat (ministre)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré que le document des réformes proposé au fonds monétaire international ne prévoit la privatisation d’aucune entreprise publique, à l’instar de la banque de l’Habitat ou de la RNTA (Régie nationale du tabac et des Allumettes).

Dans une interview accordée à la chaîne Attassia, la ministre a affirmé que « l’orientation du gouvernement consiste à réformer et à restructurer les entreprises publiques, notamment celles à dimension stratégique ».

« S’agissant des entreprises opérant dans le secteur compétitif et à dimension non stratégique, aucune décision ne sera prise à leur sujet, qu’après le dialogue et le consensus avec le partenaire social, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) », a-t-elle indiqué.

La ministre a ajouté que « les orientations de l’Etat en matière de soutien des catégories vulnérables et moyennes seront consacrées dans la loi des finances de l’année 2023 ».

Le PLF de l’année 2023 fera mention de la consolidation de l’équité fiscale, il ne va pas grever l’employé et le fonctionnaire, mais concernera, particulièrement, le capital, a-t-elle fait savoir.

Sihem Boughdiri Nemsia a, par ailleurs, évoqué la réforme de la masse salariale, laquelle représente 15.1 % du PIB, plus de 43 % du budget de l’Etat, et plus de 56 % des revenus propres, ce qui est, à ses yeux, excessif.

La ministre a, par ailleurs, indiqué que la subvention ne sera pas levée et va bénéficier à 70 % des familles tunisiennes, soit 8 millions de Tunisiens.

Elle a, indiqué, qu’une taxe sur les biens immobiliers était à l’étude.

Gnetnews