Tunisie : Le projet Sama Dubaï et les différents scénarios posés au centre d’une rencontre au ministère de l’Equipement

Le projet Sama Dubaï, et les différentes hypothèses posées en la matière ont été au centre d’une entrevue, ce vendredi 19 janvier 2024, entre la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, et l’ambassadrice des Emirats à Tunis, Imen Ahmed Sellami.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les relations solides et anciennes entre la Tunisie et les Emirats, les moyens à même de consolider la coopération bilatérale, et de développer les investissements émiratis en Tunisie ».

La diplomate émiratie a exprimé les dispositions de son pays, « à consolider, davantage, les opportunités de coopération et de partenariat entre les deux parties ».

Ont pris part à cette réunion, le Directeur Général des ponts e chaussées, le Directeur Général de la planification, de la coopération et de la formation des cadres, le PDG de la société des études et de la promotion de Tunis Sud, la Directrice Générale des services aériens et maritime, la directrice de la coopération et de la planification, ainsi que le représentant du ministère des Affaires étrangères, et autres cadres du ministère.

