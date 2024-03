Tunisie : Le recensement général de la population et de l’habitat au centre d’une séance de travail à la Kasbah

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé, ce lundi 25 Mars 2024 à la Kasbah, une séance de travail sur le recensement général de la population et de l’habitat, en présence de la ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa.

Les participants ont évoqué la situation de l’enfance, de la femme et de la famille.

La ministre de la Femme a présenté les dernières statistiques, notamment celles relatives à la reproduction, et à la santé reproductive, outre les spécificités démographiques de la famille tunisienne.

Le 13ème recensement général de la population et de l’habitat sera réalisé, en cette année 2024, en mode numérique.

Réalisé tous les dix ans, le recensement est la principale source de production de statistiques précises et détaillées autour de la population et des logements, de l’évolution des conditions de vie des familles et des indicateurs de développement.

Les données collectées permettront, notamment, de tracer les stratégies et politiques publiques.

Gnetnews