Tunisie : Le scrutin uninominal donnera lieu Ã  une explosion de candidatures et Ã  un parlement effritÃ© (KÃ©libi)

Tunisie : Le scrutin uninominal donnera lieu à une explosion de candidatures et à un parlement effrité (Kélibi)

La professeure de droit constitutionnel, Salsabil Kélibi, a déclaré ce jeudi, que le mode de scrutin uninominal va exacerber davantage la situation, de point de vue de la représentativité électorale, dans la mesure où il va encourager les candidatures individuelles anarchiques, ce qui donnera lieu à une explosion de candidatures et générera un parlement effrité, en l’absence de valeurs ou de projet politique commun.

Dans un entretien avec Shems, elle a considéré que le passage d’un scrutin de listes à un scrutin de personnes (uninominal), concerne la société dans son ensemble, et mérite un échange de points de vue, et un débat dans un espace public commun, et non selon une décision unilatérale.

Elle a considéré que « l’appel et l’enthousiasme pour un scrutin uninominal sont fondés sur un faux diagnostic de la dégradation de l’action politique, de l’état d’effritement au sein du parlement, de l’abaissement de la qualité des députés et l’argent sale ».

Salsabil Kelibi a affirmé que « pour rationaliser la représentativité au parlement, il faudrait s’accorder sur un seuil électoral, avec l’appui des mécanismes de contrôle et la révision du calendrier de la magistrature financière, pour éradiquer l’argent sale aux élections ».

Le scrutin uninominal va affaiblir les chances de la femme et des jeunes à l’assemblée, a-t-elle encore indiqué.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé hier, mercredi 06 avril à Monastir, que le vote lors des prochaines élections législatives sera sur les personnes et non sur les listes, c’est à dire un scrutin uninominal à deux tours.

Gnetnews