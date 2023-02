Tunisie : Le Secrétaire d’Etat chargé de l’eau prête serment à Carthage

Le Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, chargé de l’eau, a prêté serment, ce mardi 14 février, devant le président de la république, Kaïs Saïed, lors d’une cérémonie à Carthage.

Nommé hier à ce poste, le nouveau secrétaire d’Etat a fait sa carrière au ministère de l’Agriculture et a occupé plusieurs postes, notamment en relation avec l’eau.

Le chef de l’Etat a eu une réunion, dans a foulée, avec le ministre de l’Agriculture et le Secrétaire d’Etat, où il était question de l’eau, et son caractère vital, à l’heure où les barrages sont en train de tarir, à cause du laisser-aller en termes de maintenance, a-t-il déploré.

