Tunisie : Le SNJT déplore les comparutions répétitives des journalistes devant le pôle anti-terrorisme

Le syndicat national des journalistes tunisiens annonce, ce mercredi 15 novembre, que le juge d’instruction n’o 23, au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, a décidé, le lundi 13 novembre d’adresser des accusations « d’incitation », « de ralliement à une collusion terroriste », et « fait désobligeant commis contre le chef de l’Etat », au rédacteur en chef du site, Inhiyez, Ghassen Ben Khelifa, en le maintenant en état de liberté, après sa comparution et la signature de la décision de la clôture de l’enquête.

Ben Khelifa a été auditionné la semaine écoulée sur les accusations qui lui sont adressées, souligne le SNJT dans un communiqué paru ce soir.

Le syndicat considère la comparution du journaliste, Ghassen Ben Khelifa, comme « un nouveau déclin pour la liberté de la presse, et considère la loi de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des journalistes, et une atteinte à la liberté d’expression en Tunisie », et appelle les tribunaux tunisiens à ne plus y avoir recours en matière de poursuites des journalistes.

Le syndicat déplore, par ailleurs, « les comparutions répétitives des journalistes devant le pôle de lutte contre le terrorisme », et les considère comme « une violation grave de la liberté de la presse », appelant « la chambre d’accusation du pôle judiciaire à réviser cette décision, qui va à l’encontre de la substance de la liberté d’expression, et à appliquer les législations en vigueur, régissant la presse, soit le décret-loi n’o 115 ».

« Ben Khelifa est poursuivi depuis plus d’une année autour d’un poste publié par une page, avec laquelle, il n’a pas de lien, que la justice a considéré comme étant un crime terroriste » (…), « l’accusé principal dans cette affaire a été placé en détention pendant plus de 14 mois, celui-ci a exclu pendant l’enquête toute relation du journaliste avec cette page », selon le même communiqué.

Gnetnews