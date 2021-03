Tunisie : Le syndicat des agriculteurs propose des solutions à la crise du Lait

Le syndicat tunisien des agriculteurs réclame ce lundi 01er mars, l’accélération de la mise en marche de l’unité de séchage, en guise de mécanisme d’absorption de l’excédent du lait.

Face à la crise du dispositif laitier, avec l’accumulation des stocks du lait, concomitamment à la période de haute lactation, le syndicat appelle dans communiqué « à diriger la subvention consacrée à l’exportation, décidée par le ministère du Commerce pour le lait et la tomate, vers la redynamisation de la production locale, a fortiori que le mois de Ramadan est à nos portes ».

Le syndicat appelle « à activer la diplomatie économique pour relancer les exportations et conquérir de nouveaux marchés, à rationaliser le prix des aliments pour bétail composés, et excepter leurs constituants et intrants, de la liberté des prix ».

Le Synagri exhorte les autorités « à redoubler le quota d’orge et de sedari à toutes les régions sans exception, ni discrimination, en renforçant le contrôle au niveau des circuits de distribution ».

Le syndicat appelle, par ailleurs, « à s’arrêter aux failles de l’industrie des aliments pour bétail, à travers le contrôle de qualité, tout en vérifiant leur conformité aux normes prévues par la législation en vigueur, vu leur impact sur la qualité du produit et la rentabilité du secteur ».

Gnetnews