Tunisie: Le taux d’inflation toujours en hausse (6,4%)

Le taux d’inflation continue d’augmenter en Tunisie pour atteindre les 6,4% en novembre 2021 selon l’Institut National de la Statistique. En octobre il se situait à 6,3% et en septembre à 6,2%.

Cette progression survient en conséquence de l’accélération du rythme des hausses des prix des produits et services de transport (5,4% contre 4,9% en octobre) et des produits et services de l’enseignement (9,1%, contre 7,8% au mois d’octobre).

Par ailleurs, une légère baisse est observée au niveau du rythme d’augmentation annuel des

prix des produits alimentaires (6,9%, contre 7%).

Le taux d’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) a augmenté à 6,5%, contre 6,3%, en octobre. Les prix des produits libres (non encadrés) ont cru de 6,3% et ceux encadrés à 6,8%.

Les produits alimentaires libres ont connu une hausse de 7,4%, contre 4,2% pour les produits alimentaires à prix encadrés.

Gnetnews