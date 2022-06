Tunisie : Le travail assurÃ© Ã  100 % dans les postes frontaliers terrestres (ministÃ¨re)

Tunisie : Le travail assuré à 100 % dans les postes frontaliers terrestres (ministère)

L’Office national des postes frontaliers terrestres annonce que 100% des employés ont travaillé normalement ce jeudi 16 juin, jour de grève générale, observée à l’appel l’UGTT, annonce le ministère du Transport dans un communiqué.

La société tunisienne d’acconage et de manutention a enregistré jusqu’à 14 : 00, la présence d’agents et cadres administratifs dans une proportion de 80 %, et de corps actifs dans un taux de 30 %, ce qui a provoqué la perturbation de certaines opérations commerciales, dans ses différentes agences.

Un service minimum de garde et de sécurisation des marchandises a été assuré, selon la même source.

La grève a été diversement suivie dans les sociétés régionales du transport.

Gnetnews