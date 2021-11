Tunisie : Les mots d’ordre pour se prÃ©munir de la flambÃ©e du Coronavirus en Europe

Tunisie : Les mots d’ordre pour se prémunir de la flambée du Coronavirus en Europe

L’Europe continue à faire face à une flambée épidémique liée au Coronavirus, une tendance exponentielle qui touche de nombreux pays du vieux continent, les obligeant à renouer avec restrictions et confinement, au grand dam des populations révoltées.

La Tunisie est, à ce stade, épargnée, et préserve de bons indicateurs en termes de taux d’incidence du virus, de contaminations et de décès. Avec toujours les mêmes mots d’ordre : s’en tenir aux mesures de prévention, particulièrement le port du masque, redoubler de vigilance au niveau des frontières et points de transit, et inciter la population à adhérer à la vaccination, d’autant qu’un mois, jour pour jour, nous sépare du 22 décembre, date de l’entrée en vigueur de l’obligation du Passeport vaccinal à l’entrée des espaces publics.

Un taux de positivité de 3,10 %

Le ministère de la Santé a recensé à la date du 20 novembre, 79 nouveaux cas positifs après la parution des résultats de 2547 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 3,10 %.

Le bilan s’élève, désormais, à 716 262 cas de contamination, sur un ensemble de 3 144 553 analyses en laboratoire.

56 malades se sont déclarés rétablis au cours des dernières 24 heures, ramenant le total à 689 948 guérisons.

La Tunisie déplore, jusqu’à cette date, 25 344 morts du Covid, dont 02 décès signalés à la même date.

137 malades sont, à l’heure qu’il est, hospitalisés ; 47 sont placés en réanimation et 12 sous respiration artificielle.

Gnetnews