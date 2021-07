Tunisie : Le variant Delta présent à 60 %, la politique d’immunité collective favorise l’apparition de nouvelles souches (Dr Samoud)

Dr. Samar Samoud, médecin hospitalo-universitaire d’immunologie à l’Institut Pasteur, a affirmé que les derniers séquençages de génome ont montré la propagation du variant Delta, dans une proportion de 60 % ; celui-ci est deux fois plus grave, et requiert deux fois plus d’hospitalisations.

Intervenue ce mardi sur Jawhara, elle a indiqué que la moyenne quotidienne des analyses positives est encore dans la limite de 35 %, « c’est une moyenne très élevée, signe que la situation épidémiologique est extrêmement critique ».

Dr Samoud a ajouté qu’indépendamment du variant indien, et quelles que soient les souches existantes, tant que le taux de positivité des analyses est élevé, il y aura des malades qui ont besoin d’hospitalisation, et certains vont décéder.

Le fait de suivre la politique d’immunité collective, et de ne pas vacciner, comme c’était le cas au Brésil et en Inde, conduit à l’apparition de nouvelles souches et à la survenue d’un plus grand nombre de décès, a-t-elle prévenu.

L’unique solution est, aujourd’hui, de vacciner le plus de citoyens possibles en une courte période, a-t-elle recommandé, signalant que les publications scientifiques montrent que celui qui a reçu deux doses de vaccin a une protection supérieure à 90 % contre les cas graves et mortels, mais ce n’est pas une protection de 100 %.

