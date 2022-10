Tunisie/ Législatives : Le scrutin à l’étranger au centre d’une réunion avec les chefs de missions consulaires et diplomatiques

Les préparatifs en cours pour la tenue des élections législatives à l’étranger les 15, 16 et 17 décembre 2022, ont été au centre d’une réunion à distance, au siège du ministère des Affaires étrangères, avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires en Tunisie, dans le monde arabe, en Afrique et en Asie.

Cette visioconférence s’est tenue mardi en présence du ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, avec la participation du président de l’ISIE, Farrouk Bouaskar, ainsi que des membres et cadres de l’instance électorale.

Othman Jarandi a souligné « l’importance de cette échéance nationale », appelant « les chefs de missions diplomatiques et consulaires à réunir toutes les conditions et moyens à même de faire réussir cet important rendez-vous électoral, partant de l’expérience acquise à travers les précédentes échéances électorales, la dernière en date, étant le référendum du 25 juillet 2022 ».

Il a ajouté que son département était « pleinement disposé » à fournir les moyens matériels et logistiques pour assurer les meilleures conditions à la participation de notre colonie à l’étranger, à ces élections.

Le président de l’instance électorale a salué « les efforts déployés par le ministère des Affaires étrangères, en vue d’appuyer les efforts de l’instance à faire réussir les prochaines élections, et faire entrer notre pays dans une nouvelle étape de construction des institutions constitutionnelles de l’Etat », affirmant « la nécessité de garantir une importante participation de la colonie à ces échéances électorales ».

Les chefs de missions diplomatiques et consulaires se sont voulus rassurants quant « au bon démarrage des préparatifs pour la tenue des élections législatives à l’étranger, en coordination avec les services de l’ISIE et ses instances régionales », exprimant leurs pleines dispositions à faire réussir cette échéance électorale.

