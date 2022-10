Tunisie : Le Royaume-Uni propose son aide en matiÃ¨re de dÃ©veloppement des Ã©nergies propres

Tunisie : Le Royaume-Uni propose son aide en matière de développement des énergies propres

L’émissaire britannique pour le climat dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Janet Rogan, a affirmé les dispositions du Royaume-Uni, à coopérer avec la Tunisie en matière d’exploitation des énergies propres, et de rationalisation de leur consommation.

Lors d’une rencontre hier, lundi, avec la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, en présence de l’ambassadeur de Grande-Bretagne à Tunis, Helen Winterton, la responsable britannique a salué « la coopération fructueuse entre les deux pays, l’état d’avancement des moyens de la Tunisie en termes d’investissement dans les énergies alternatives et la production de l’électricité depuis les énergies renouvelables, ainsi que des compétences et expériences dans ce domaine », rapporte en substance un communiqué du ministère de l’Industrie.

Janet Rogan, qui est dans nos murs du 29 septembre au 04 octobre, a apprécié les efforts menés par la Tunisie en vue d’une transition économique à faibles émissions de carbone, et de la protection de l’environnement des changements climatiques.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur « les relations bilatérales et les moyens de les développer, notamment dans le domaine énergétique, en prévision de la participation de la Tunisie à la conférence sur le Climat, la Cop 27, à Charm Cheikh en Egypte ».

Neïla Nouira Gongi a affirmé l’importance de l’investissement dans les énergies alternatives, de la réduction des émissions carbone et la protection de l’environnement.

Le gouvernement tunisien est résolu à mener des réformes structurelles dans le domaine des énergies renouvelables, et à relancer l’investissement, à travers la simplification des procédures administratives, a-t-elle souligné.

La stratégie énergétique nationale vise à atteindre une part moyenne des énergies renouvelables dans le mix national d’électricité de 35 % à l’horizon de 2030. La Tunisie souhaite, à travers les projets d’énergie alternative, améliorer son indépendance énergétique, et diversifier le mix énergétique de production de l’électricité, tout en contribuant à l’effort mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Gnetnews