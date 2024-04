Tunisie : L’équipe d’experts chinois chargée du parachèvement des travaux du stade olympique d’El Menzah reçue par la ministre de l’Equipement

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a reçu hier, lundi 22 avril 2024, une délégation d’experts chinois, et le représentant de l’ambassade de Chine en Tunisie, en présence des représentants des ministères de l’Equipement, de la Jeunesse et des Sports, ainsi que des affaires étrangères.

La délégation chinoise effectue une visite en Tunisie, laquelle se poursuit jusqu’à aujourd’hui, mardi 23 avril, en vue de l’élaboration d’une étude de faisabilité, au sujet du stade olympique d’El Menzah, et du parachèvement des travaux d’aménagement, conformément aux normes techniques internationales.

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat a souligné, en préambule, la profondeur des relations bilatérales entre la Tunisie et la Chine dans de nombreux domaines, et la détermination d’œuvrer à les consolider, davantage, et à les hisser au rang d’un partenariat stratégique, rapporte, en substance, son ministère dans un communiqué.

Elle a adressé ses remerciements à l’équipe d’experts chinois, et à l’équipe tunisienne pour les efforts déployés pendant la visite, et le travail participatif qui s’est poursuivi pendant deux semaines, en vue de l’élaboration de l’étude en question.

La ministre a souligné la nécessité d’accélérer l’élaboration du rapport final de cette étude, afin de pouvoir terminer les travaux d’aménagement du stade dans les meilleures conditions, du fait de l’importance historique de cet édifice sportif.

Les trois ministères représentés à cette réunion ont insisté sur la demande de réhabilitation du palais des sports, et de la piscine olympique d’El-Menzah de la part de la partie chinoise, du fait de leur lien avec les composantes de la cité sportive d’El Menzah, de manière à ce qu’il soit réhabilité dans son intégralité.

Gnetnews