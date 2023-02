Tunisie : L’équipe tunisienne de sauvetage extirpe des cadavres sous les décombres à Adiyaman, en Turquie

Le porte-parole de la protection civile annonce ce jeudi 09 février, que l’équipe de recherche et de sauvetage tunisienne a réussi à extirper trois cadavres, qui étaient sous les débris, des suites du séisme dévastateur ayant frappé, lundi à l’aube, la Turquie et la Syrie.

« Le bilan des actions de secours de l’équipe tunisienne de sauvetage, TUN 01, à la ville turque, Adiyaman, est l’extirpation de trois corps sous les décombres », écrit-il.

L’endroit d’un quatrième cadavre a été délimité ; les actions sont en cours pour son extirpation, ajoute-t-il.

Le porte-parole de la protection civile publie également des photos de l’arrivée de l’équipe tunisienne de sauvetage à la province syrienne d’Alep.

La Tunisie avait dépêché hier un troisième avion, avec à son bord une aide humanitaire urgente, ainsi que des sauveteurs, secouristes et médecins vers la Syrie, pour participer aux difficiles opérations de recherche, et de sauvetage dans ce pays, frappé par ce drame d’une violence inouïe, et exsangue suite à une dizaine d’années de guerre.

Deux avions avaient décollé, mardi, de la base aérienne d’el-Aouina vers la Turquie et la Syrie, avec à leur bord des cargaisons humanitaires et des unités de recherche et de sauvetage.

La présidence du gouvernement avait également, lancé hier, un appel aux dons pour les peuples syrien et turc.

Le séisme qui a secoué en début de semaine les deux pays, à donné lieu à un paysage d’apocalypse. Selon un dernier bilan officiel, rendu ce jeudi 09 février, cette tragédie a provoqué 16 000 morts, avec au moins 12 873 personnes ayant péri en Turquie et 3 162 en Syrie. Sans compter des milliers de blessés, des sans abri, de bâtiments démolis, et des quartiers réduits en champs de ruines.

