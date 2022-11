Tunisie : Les agents de la Transtu lÃ¨vent leur grÃ¨ve ouverte aprÃ¨s une sÃ©ance de nÃ©gociation avec l’administration

Tunisie : Les agents de la Transtu lèvent leur grève ouverte après une séance de négociation avec l’administration

Les agents de la société des transports de Tunis (Transtu) ont décidé de lever leur grève ouverte, qu’ils ont observée mercredi matin, après être parvenu à un accord au cours d’une séance ayant réuni la fédération générale du transport et l’administration portant sur le versement des salaires ce mercredi.

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général adjoint de la fédération, Ridha Fehri, a indiqué que les participants à cette réunion ont affirmé la nécessité d’accélérer le renouvellement d’un parc, frappé de vétusté, dans les meilleurs délais et selon les moyens financiers de la société.

Les agressions récurrentes contre les agents de la société, du fait de la colère des citoyens envers l’état déplorable des moyens de transport, et la nécessité de leur assurer des moyens de protection et de sécurité, ont été aussi évoquées.

Les agents de la Transtu, bus et métros de la capitale et sa banlieue, avaient observé hier, mercredi, une grève ouverte pour faire pression sur le gouvernement en vue d’ouvrir des négociations sur la situation de la société, et verser les salaires, après 12 jours de retard.

Gnetnews