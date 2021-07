Tunisie : Les annonces de Kaïs Saïed sont « un coup d’Etat contre la constitution et la révolution » (Ghannouchi)

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a déclaré ce soir que les annonces de Kaïs Saïed sont « un coup d’Etat contre la révolution et la constitution ».

Il a dit avoir été consulté par le président de la république uniquement sur des décisions urgentes, « il a pris l’habitude de me consulter sur l’état d’urgence et n’a pas prévenu de ses décisions ».

Dans une déclaration à al-Jazeera, Ghannouchi a indiqué que « les institutions sont en place et ces annonces sont nulles et non avenues ».

Il a ajouté que la constitution dispose que l’Assemblée soit en session permanente, dans le cas d’espèce, et empêche la dissolution du gouvernement.

« Ces décisions sont erronées et vont faire entrer le peuple tunisien dans les ténèbres et le pouvoir de la pensée unique », a averti le président d’Ennahdha.

Rached Ghannouchi a appelé le peuple à militer pacifiquement pour rétablir la démocratie.

Le président de la république, Kaïs Saïed, a fait des annonces majeures ce soir, portant notamment sur le gel des travaux de l’Assemblée et la déposition de Hichem Méchichi.

Gnetnews