Tunisie : Les annonces présidentielles constituent « une violation de la constitution et font revenir le pays au pouvoir personnel » (Qalb Tounes)

Le bloc parlementaire de Qalb Tounes affirme ce lundi 26 juillet son « attachement à l’Etat de droit et des institutions, à la constitution du pays et au respect du processus démocratique et ses institutions. »

Dans une réunion d’urgence dans la nuit de dimanche à lundi, tenue dans la foulée des décisions annoncées par le chef de l’Etat, Qalb Tounes considère les décisions prises comme « une grande violation de la constitution, des dispositions de l’article 80, et des fondements de l’Etat civil ». « Lesdites décisions reviennent à une concentration de tous les pouvoirs entre les mains du président de la république, en faisant revenir la république tunisienne au pouvoir personnel », fustige-t-il.

Le groupe parlementaire appelle l’Assemblée des représentants du peuple « à se réunir immédiatement, et le chef du gouvernement à occuper ses fonctions légales et à éviter la vacance au niveau de la présidence du gouvernement ».

Le parti appelle les forces nationales « à faire prévaloir l’intérêt national, et à s’attacher aux institutions dans le cadre du dialogue, de la solidarité et de l’unité nationale ».

Il appelle l’armée et la sécurité nationales « à s’en tenir à leur rôle historique et national pour préserver l’Etat, ses institutions, les valeurs et les constantes de la république et la sécurité du peuple ».

Gnetnews