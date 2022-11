Tunisie : Les assises de l’innovation identifient 126 projets et 100 mesures pour promouvoir l’investissement et le renouveau

« Les crises imbriquées que vit le monde, comme la crise sanitaire, la guerre russe en Ukraine, les changements climatiques…appellent à des modèles nous permettant d’adapter notre économie aux changements survenus, d’une manière durable et efficiente ».

« L’innovation représente l’un des principaux moteurs de cette dynamique, et est le moyen idéal pour parvenir aux solutions les plus efficaces nous permettant d’atteindre nos principaux objectifs, notamment l’inclusion économique, financière et sociale… », a souligné la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, à la clôture des premières assises de l’innovation, hier, mardi 15 novembre, à Dar Edhiaffa à Carthage, en présence de plusieurs membres du gouvernement, du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, de hauts cadres de l’administration, des représentants du secteur privé et de start-up.

Bouden a plaidé pour « une exploitation optimale de nos énergies, la préservation de nos compétences, la protection du pouvoir d’achat, tout en réalisant l’autosuffisance alimentaire, la maitrise de l’eau, la transition énergétique à travers les nouvelles énergies, la digitalisation des services et l’utilisation des moyens et supports numériques dans tous les secteurs, notamment l’enseignement, la formation, la promotion des sites archéologiques, le développement des industries culturelles, de la santé, la valorisation et recyclage des déchets… ».

Najla Bouden a, par ailleurs, indiqué que le gouvernement avait consacré, dans son programme national de réformes, un important volet à la valorisation du capital humain, rappelant que « la Tunisie occupe le 07ème rang, selon l’indice international de l’innovation, s’agissant des ressources financières allouées à l’éducation et à l’enseignement de la part de l’Etat, pour chaque élève, par rapport au PIB et au nombre d’habitants ».

« Notre pays est, par ailleurs, en cinquième position en nombre de diplômés du supérieur dans les domaines des sciences et de l’ingénierie, et occupe 12ème rang en matière de production scientifique et technique ».

Améliorer le climat de l’innovation

Les participants aux assises de l’innovation ont formulé, au terme des travaux, des suggestions pour l’amélioration du climat de l’innovation, la suppression des obstacles, la relance de l’économie verte en vue de plus de renouveau et de croissance, à court, à moyen et à long terme. Les suggestions à moyen terme seront contenues dans le plan de développement 2023 / 2025.

Ces résultats vont permettre de définir les priorités, les suggestions et les dispositions à même de consolider le climat de l’innovation et de proposer une feuille de route 2023/ 2025.

Les assises de l’innovation se sont poursuivies pendant quatre jours et ont été ponctuées par des ateliers de travail ayant réuni plus de 150 participants des secteurs public et privé.

Les participants ont défini 126 projets sectoriels innovants, et ont élaboré une première mouture comportant 100 mesures sectorielles pour développer l’investissement et le renouveau, outre 25 mesures au niveau horizontal pour promouvoir le climat de l’innovation.

Gnetnews