Tunisie : Une nouvelle vague attendue entre janvier et février, les consignes pour la célébration du nouvel an

Les autorités sanitaires confirment la légère hausse des contaminations en Tunisie, et avancent l’éventualité d’une nouvelle vague, fin janvier – début février, au vu de la situation en Europe, doublement frappée par les Variants Delta et Omicron.

La Tunisie où le Variant Delta demeure dominant, recense, à ce stade, dix cas d’Omicron.

Les mêmes autorités qui recommandent la plus forte vigilance pendant les fêtes de fin d’année, à travers le respect des gestes barrières, des mesures de prévention et des protocoles sanitaires, excluent l’éventualité d’un confinement le week-end prochain. La stabilité de la situation épidémique, et le taux d’incidence homogène entre gouvernorats ne justifient pas le recours à un tel confinement.

Intervenue hier soir, dans un débat sur el-Wataniya, la médecin et ex-ministre de la Santé, Samira Merai, a suggéré aux familles qui comptent célébrer la soirée du nouvel an, d’exiger un test rapide de leurs invités, en vue de ne pas courir de risque et de passer une soirée sûre.

329 nouvelles contaminations et 03 décès

Entretemps, l’évolution épidémique demeure statique. Le ministère de la Santé a recensé, à la date du 26 décembre, 329 nouvelles contaminations positives ; après la parution des résultats de 4828 analyses en laboratoire, soit un taux de positivité de 6,81 %.

La Tunisie aura enregistré, depuis l’avènement de la pandémie, 723 422 contaminations, sur un ensemble de 3 328 020 analyses en laboratoire.

235 personnes ont été déclarées rétablies à la même date, portant le total à 695 396 guérisons.

Le Covid-19 a fait 03 morts au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 25 538 décès.

Les établissements de soins publics et privés accueillent, à ce stade, 244 patients, 75 sont placés en réanimation et 16 sous respiration artificielle.

Gnetnews