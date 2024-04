Tunisie : Les cours suspendus dans l’ensemble du gouvernorat de Kébili à cause des intempéries

Le gouvernorat de Kébili annonce, ce vendredi 12 avril 2024, la suspension des cours dans l’ensemble des établissements éducatifs publics et privés de ce gouvernorat du Sud-Ouest, à compter de cet après-midi, ainsi que la journée du samedi 13 avril.

Cette décision a été prise suite aux bulletins Météo rendus public par l’INM sur de fortes précipitations attendues dans le gouvernorat ce vendredi et les jours suivants, et des résultats de la réunion de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et de l’organisation des secours, tenue ce matin au siège du gouvernorat, laquelle était consacrée à l’examen du degré de gravité des intempéries attendues.

Gnetnews