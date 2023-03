Tunisie : Les dossiers de coopÃ©ration et les projets bloquÃ©s au centre d’une rÃ©union Ã©largie tuniso-qatarie Ã  la Kasbah

Tunisie : Les dossiers de coopération et les projets bloqués au centre d’une réunion élargie tuniso-qatarie à la Kasbah

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a appelé « à consolider davantage le processus de coopération entre la Tunisie et le Qatar, afin qu’il touche des champs multiples et diversifiés, et des domaines plus larges ».

Intervenue à « la réunion élargie » tuniso-qatarie, tenue hier, mardi 28 février, à la Kasbah, à l’occasion de la visite de Cheikh Khaled Ibn Khalifa Ibn Abdelaziz al-Thani, président du conseil des ministres et ministre de l’Intérieur du Qatar, Bouden à exprimé « le soulagement de la Tunisie envers le dynamisme, et l’élan positif des relations bilatérales pendant les dernières années ».

Lors de cette rencontre consacrée à l’examen des dossiers de coopération, et des perspectives de leur consolidation à la prochaine période, la locataire de la Kasbah a loué « la profondeur des relations historiques, fraternelles et économiques entre la Tunisie et le Qatar », ayant servi de soubassement à « un partenariat fructueux ayant touché plusieurs domaines, à l’instar du tourisme, des énergies renouvelables, du transport, de la jeunesse, du sport, de la santé, du commerce et de l’industrie », rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Najla Bouden a appelé à la tenue des échéances bilatérales, en prime la réunion de la haute commission mixte, l’accélération de la cadence des visites mutuelles des responsables des deux pays, la tenue des réunions des commissions sectorielles et techniques dans les délais les plus proches, en vue d’examiner les moyens de tirer profit des moyens considérables existants en Tunisie et au Qatar.

Elle a, encore ajouté, que « la Tunisie avait décrété une série de mesures pour rétablir la confiance des opérateurs économiques, promouvoir le climat des affaires, et améliorer son positionnement compétitif ».

La cheffe du gouvernement a passé revue « les axes du programme national des réformes économiques, portant notamment, sur la libéralisation de l’initiative, l’appui des start-ups, la consécration des règles de la concurrence loyale, la consolidation de la résilience du secteur financier, et l’inclusion sociale ».

Cette séance de travail fructueuse était une occasion « d’échanger les points de vue, et les propositions, et de présenter des projets entre ministres tunisiens et leurs homologues qataris ». Il a été aussi question « des raisons à l’origine du blocage de certains projets qataris en Tunisie, et les moyens à même de surmonter les problèmes, à travers un système de suivi et d’évaluation ».

La délégation qatarie a été reçue hier par le président de la république à Carthage. Le président du conseil des ministres et ministre de l’Intérieur du Qatar participe ce mercredi 01er Mars, aux travaux du Conseil des ministres de l’Intérieur arabes, tenu dans sa 40ème session, à Tunis.

