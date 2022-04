Tunisie : Les échéances bilatérales, Omra et Hajj…au centre de la rencontre entre Jarandi et l’ambassadeur d’Arabie saoudite

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jrandi, a reçu hier, lundi 18 avril, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en Tunisie, Abdelaziz ben Saker.

La rencontre était une occasion pour « affirmer la profondeur des liens fraternels et l’ancienneté des relations historiques entre les deux pays, et la détermination de leurs dirigeants respectifs à donner un nouvel élan à la coopération bilatérale ».

Les deux parties ont appelé « à promouvoir l’échange des visites au plus haut niveau, à bien préparer les prochaines échéances bilatérales, et à en garantir la réussite, notamment la commission mixte tuniso-saoudienne devant se tenir à Tunis, en vue de diversifier les domaines de coopération entre les deux pays, et de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux. »

Les deux parties ont évoqué le déroulement de la saison de la Omra (petit pèlerinage), ainsi que les préparatifs pour la saison du Hajj, appelant à la nécessité de garantir les meilleures conditions aux pèlerins.

Le ministre a exprimé le soutien de la Tunisie aux efforts du Royaume pour faire régner la paix et la sécurité dans la région, rappelant que notre pays a salué l’annonce de la création d’un Conseil présidentiel au Yémen.

« Tunis souhaite que ce pas représente une nouvelle occasion pour parvenir à un règlement politique à la crise au Yémen, ce qui est à même d’en préserver l’unité et l’inviolabilité territoriale, et répondre aux aspirations du peuple yéménite pour la sécurité, la stabilité et le développement ».

Gnetnews