Tunisie : Les efforts des unitÃ©s de la garde et armÃ©e nationales sur les frontiÃ¨res et dans les montagnes se sont conjuguÃ©s pour l’arrestation des terroristes (Jbabli)

Tunisie : Les efforts des unités de la garde et armée nationales sur les frontières et dans les montagnes se sont conjugués pour l’arrestation des terroristes (Jbabli)

Le porte-parole officiel de la garde nationale, Houssem Eddine Jbabli, a révélé, ce mardi 07 novembre, que les efforts de la garde et de l’armée nationales sur les frontières et dans les montagnes, notamment ceux de « l’unité spéciale dans la poursuite des terroristes dans les montagnes », se sont conjugués, lors de l’opération sécuritaire au cours de laquelle, quatre prisonniers qui se sont évadés de la prison de Mornaguia, mardi dernier, 31 octobre 2023, ont été arrêtés.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que l’unité nationale d’investigation dans les crimes de terrorisme, et du crime attentatoire à la sécurité nationale, relevant de la direction générale des services spéciaux (DGSS), et le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, sont en train d’enquêter dans les dessous et les circonstances de l’évasion de ces prisonniers.

Le ministère de l’Intérieur avait annoncé, au petit matin, l’arrestation ce mardi 07 novembre, à l’aube, de quatre terroristes qui se sont évadés, dernièrement, de prison, avec la participation de différentes unités de la police et garde nationales, et l’aide des unités militaires.

Les fugitifs ont été appréhendés à la montagne de Boukornine où ils s’étaient retranchés et sont en vie, avait ajouté le même département.

Un premier terroriste, dénommé Ahmed Malki, était arrêté le 05 novembre dernier par deux agents sécuritaires, avec l’aide de citoyens à la Cité Ettadhamen, selon la même source.

Les 05 dangereux détenus, « objet de peines de prison liées à des affaires terroristes », s’étaient évadés de la prison civile de Mornaguia, à l’aube du mardi 31 Octobre 2023 ; leur cavale a duré une semaine.

Gnetnews