Tunisie : Les équilibres de l’Etat, et les solutions à envisager pour les redresser au centre d’une entrevue Saïed/ Bouden

L’action du gouvernement pendant les tous derniers jours était au centre d’une entrevue hier, jeudi 03 novembre, à Carthage entre le président de la république, Kaïs Saïed, et la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Les discussions ont porté sur les équilibres financiers de l’Etat, et sur les affaires sociales et économiques en instance, et la nécessité de parvenir à des solutions rapides avec la conjugaison des efforts de tous, tout en tenant compte, en premier lieu, des catégories démunies, rapporte, en substance, la présidence dans un communiqué.

L’Etat ne renoncera pas pas son rôle social, a affirmé Kaïs Saïed.

Le président de la république a appelé « à inscrire l’ensemble des choix dans le cadre des revendications formulées par le peuple tunisien, depuis décembre 2010, en termes d’emploi, de liberté et de dignité nationale ».