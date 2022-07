Tunisie : Les fortes chaleurs continuent Ã  sÃ©vir, avec toujours une tendance haussiÃ¨re

Tunisie : Les fortes chaleurs continuent à sévir, avec toujours une tendance haussière

Les conditions météorologiques sont, toujours, marquées ce mercredi 27 juillet 2022 par de fortes chaleurs, qui suivront une tendance haussière, selon le premier bulletin météo de la journée.

Les maximales seront comprises entre 39 et 44° avec l’apparition du sirocco, à l’exception des côtes Nord, et de la région du Sahel où elles seront entre 33 et 38°.

Des formations orageuses restent possibles sur les hauteurs Ouest l’après-midi, elles seront accompagnées par des pluies éparses.

Le ciel sera globalement peu nuageux dans le reste des régions.

L’activité du vent requiert la vigilance près des Côtes Nord et dans le golfe de Hammamet, avec une vitesse atteignant les 50 km/ heure.

La mer est agitée à fortement agitée.

Gnetnews