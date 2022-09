Tunisie : Les grandes surfaces annoncent des remises du 05 au 26 septembre

La chambre syndicale nationale des grandes surfaces annonce une réduction des prix d’une gamme diversifiée de fournitures scolaires, et leur vente au public au prix de revient, et sans marge bénéficiaire, et ce pendant la période allant du 05 au 26 septembre 2022.

Cette décision fait suite à l’appel du chef de l’Etat de baisser les prix et de préserver le pouvoir d’achat, en cette période exceptionnelle que vit le pays, notamment, à l’occasion de l’approche de la rentrée scolaire, souligne-t-elle dans un communiqué.

Cette vente promotionnelle exceptionnelle a été décidée en concertation avec le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques audit ministère, Houssem Eddine Touiti, avait fait état hier d’un accord avec les espaces commerciaux, afin d’accorder des remises volontaires sur les fournitures scolaires, allant de 5 % à 30 %.

A l’heure où les périodes de forte consommation se succèdent, les Tunisiens sont de plus en plus confrontés à la cherté de la vie, et à une inflation galopante. Celle-ci a atteint 8,6 % en août, contre 8,2 % en juillet.

Gnetnews