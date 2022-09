Tunisie : L’inflation atteint les 8,6 %, produits alimentaires, meubles, articles de mÃ©nage tout est plus cher

Tunisie : L’inflation atteint les 8,6 %, produits alimentaires, meubles, articles de ménage tout est plus cher

​​​​​​​L’inflation n’a pas l’air de se calmer et confirme sa tendance haussière au mois d’aout 2022, en passant à 8,6% contre 8,2% en juillet, 8,1% en juin et 7,8% en mai, signe de la cherté de la vie et d’un pouvoir d’achat qui dégringole.

Cette progression s’explique essentiellement par l’accélération du rythme des hausses des prix des produits alimentaires (11,9% contre 11% en juillet), des prix du groupe meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer (11,3% contre 10,6% en juillet) et des prix des produits et services d’enseignement (10% contre 9,8% en juillet).

En aout 2022, les prix de l’alimentation augmentent de 11,9% sur un an. Cette hausse provient principalement de l’augmentation des prix des œufs de 28,3%, des volailles de 22,1%, des huiles alimentaires de 21,4%, des fruits frais de 18,4%, des légumes frais de 15,8% et des dérivées des céréales de 12,7%, souligne ce lundi l’Institut national de la Statistique (INS).

Les prix des produits manufacturés augmentent sur un an de 8,8% en raison de la hausse des prix des matériaux de construction de 9,3%, des produits de l’habillement de 10,2% et des produits d’entretien courant du foyer de 8,5%.

La flambée concerne, également, les services, avec une augmentation des prix de 6,1% sur un an, les tarifs des restaurants, cafés et hôtels se sont accrus de 8,4% et ceux des loyers de 4,9%.